DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan'a tahliye kararı

Yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan hakkında tahliye kararı çıktı.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan'a tahliye kararı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 16:41

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan hakkında tahliye karar verildi.

Tahliye kararı DİSK'ten yapılan açıklamada şu ifadelerle duyuruldu: 

"DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan için tahliye kararı! 29 gündür haksız hukuksuz biçimde tutuklu olan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan için bugün mahkeme tahliye kararı verdi! Yaşasın örgütlü mücadele! Yaşasın dayanışma! İnadına Sendika! İnadına DİSK!"

 


Etiketler: #Remzi Çalışkan #DİSK

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