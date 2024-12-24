DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan'a tahliye kararı

Yayınlanma: 24.12.2024 - 16:41

Güncelleme: 24.12.2024 - 16:41

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan hakkında tahliye karar verildi.

Tahliye kararı DİSK'ten yapılan açıklamada şu ifadelerle duyuruldu:

"DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan için tahliye kararı! 29 gündür haksız hukuksuz biçimde tutuklu olan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan için bugün mahkeme tahliye kararı verdi! Yaşasın örgütlü mücadele! Yaşasın dayanışma! İnadına Sendika! İnadına DİSK!"