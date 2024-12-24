DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan'a tahliye kararı
Yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan hakkında tahliye kararı çıktı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan hakkında tahliye karar verildi.
Tahliye kararı DİSK'ten yapılan açıklamada şu ifadelerle duyuruldu:
"DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan için tahliye kararı! 29 gündür haksız hukuksuz biçimde tutuklu olan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan için bugün mahkeme tahliye kararı verdi! Yaşasın örgütlü mücadele! Yaşasın dayanışma! İnadına Sendika! İnadına DİSK!"
DİSK GENEL BAŞKAN YARDIMCISI REMZİ ÇALIŞKAN İÇİN TAHLİYE KARARI!— DİSK (@diskinsesi) December 24, 2024
29 gündür haksız hukuksuz biçimde tutuklu olan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan için bugün mahkeme tahliye kararı verdi!
Yaşasın örgütlü mücadelemiz!
Yaşasın dayanışma!
İnadına Sendika, İnadına DİSK! pic.twitter.com/zsS2H1xWhs
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