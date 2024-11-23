Ovacık Belediyesi'nde milli irade gaspı: Bir haftada hem kaymakam hem kayyum oldu

Yayınlanma: 23.11.2024 - 13:44

Güncelleme: 23.11.2024 - 13:44

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine kayyum olarak atanan Hüseyin Şamil Sözen göreve başladı.

Sözen, 2 Kasım'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ovacık Kaymakamlığı'na atanmış 18 Kasım’da ise göreve başladığı öğrenildi.

Esenyurt, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın ilçesi Halfeti'nin ardından Tunceli ve ilçesi Ovacık'a da kayyum atandı.

Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

7 GÜNDE HEM KAYMAKAM HEM KAYYUM OLDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevden alınan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanvekilliği görevine getirildi.

CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Sarıgül’ün yerine kayyum olarak atanan Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen belediyeye giderek başkanvekilliği görevine başladı.

Öte yandan Hüseyin Şamil Sözen, 2 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Ovacık Kaymakamlığı'na atanmıştı. Ataması yapıldıktan sonra Sözen, 18 Kasım'da göreve başladı.