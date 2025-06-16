DİSK'ten Kadıköy'de 15-16 Haziran anması: 'Türkiye işçi sınıfı bu düzeni değiştirebilir'





15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişinin 55. yıldönümüne Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda bir araya geldi.

DİSK yöneticileri ve üyeleri, 16 Haziran 1970’te Kadıköy’deki silahlı polis müdahelesi sırasında yaşamını yitiren işçiler anısına Yoğurtçu Parkı’nda karanfil bıraktı.





"TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI BU DÜZENİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Anmada konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Ekmek, adalet ve hürriyet mücadelesini kazanmak için yeni 15-16 Haziran’lar; Yeni 15-16 Haziran’lar için örgütlenmek şart!" diyerek başladığı sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Koca ülke bir avuç zengini, bir avuç yandaşı, bir avuç sermayedarı beslemek için çalışıyor, çırpınıyor, ama geçinemiyor. Milyonlarca işçiye, emekçiye, emekliye yoksulluk, sömürü, adaletsizlik ve hiçbir hakkı hukuku olmayan kölelik dayatılıyor. Ülke tarihinin en zorlu günlerinden geçiyoruz. Bir yandan ekmeğimiz küçülüyor, bir yandan tüm haklarımıza el uzatılıyor. 15-16 Haziran işçi sınıfının sadece kendi işine, aşına, ekmeğine, sendikasına, DİSK’e değil aynı zamanda ülkesine sahip çıkmak için ayağa kalktığı gündür. Kimse kendini çok güçlü sanmasın: İşçilerden, emekçilerden, emeklilerden, gençlerden, kadınlardan, kısacası halktan büyük bir güç yoktur. 15-16 Haziran 1970 bu gerçeği herkesin gördüğü tarihi dersler içermektedir."

"Türkiye işçi sınıfı bu adaletsiz düzeni kendi elleriyle değiştirebilir" diyen Çerkezoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"19 Mart’tan beri sokaklarda, meydanlarda yükselen adalet ve demokrasi mücadelesi, işçi sınıfının gelirde, vergide ve ülkede adalet talepleriyle güçlendiğinde bu gücün karşısında kimse duramaz. Ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten bizler 15-16 Haziran direnişinin ışığında birleştiğimizde ve mücadele ettiğimizde hiçbir kuvvet bizi yenemez. Evet, hiçbir kuvvet bizi yenemez ama örgütlü olduğumuzda, sendikalı olduğumuzda. İşte bu nedenle Türkiye işçi sınıfı DİSK çatısı altında birleşmeye, 15-16 Haziran direnişinin izinde mücadeleye çağırıyoruz.”



