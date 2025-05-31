DİSK ve KESK’ten belediyelere yönelik operasyonlara tepki: ‘Halk iradesine saygıyı yine halk öğretecek’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı CHP’li belediyelere yönelik başlatılan beşinci dalga operasyonla ilgili gözaltı kararlarına Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’ndan (KESK) tepki geldi. Meslek örgütleri, operasyonların halkın iradesini hedef aldığını vurguladı.

KESK, yaptığı yazılı açıklamada, “Siyasal iktidar seçimle kazanamadığı yerleri yargı eliyle cezalandırmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, önceki dönem CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ile Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarının da gözaltına alındığı hatırlatıldı. Bu adımların seçimle gelen iradeyi yok saymak anlamına geldiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu baskınlar, iktidarın sandıkta kaybettiği iradeyi yargı sopasıyla geri alma çabasından başka bir şey değildir. Seçimle işbaşına gelen belediye başkanlarına, yerel yönetim kadrolarına ve kamu emekçilerine yönelik toplu gözaltılar adalet değil, sindirme operasyonudur.”

KESK açıklamasında ayrıca, “Yargıyı ve kamu kurumlarını araçsallaştırarak demokratik süreçleri zedeleyen müdahalelere boyun eğmeyeceğiz. Halkın iradesine, emeğin onuruna sahip çıkmaya devam edeceğiz” denildi.

DİSK: “SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARINA YÖNELİK SİSTEMATİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR”

DİSK’ten yapılan açıklamada ise gözaltı kararlarının sistematik bir baskı politikasının parçası olduğu ifade edildi:

“Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik sistematik operasyonların devamı olarak bugün beş belediye başkanı daha gözaltına alındı. Halkın tercihlerine tahammül edemeyenlere, halk iradesine saygı duymayı yine bu halk öğretecek.”

DİSK, bu operasyonların sadece siyasi bir partiye değil, halkın demokratik tercihlerine yönelik olduğunu vurgulayarak, dayanışma çağrısında bulundu.