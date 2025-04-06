Divan Başkanı, '5 dakika geç kaldığımız için kabul edilmedi' diyen Berhan Şimşek'i yalanladı

Yayınlanma: 06.04.2025 - 16:21

Güncelleme: 06.04.2025 - 16:22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 21. Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi.

CHP lideri Özgür Özel’in adaylığını koyduğu seçimlere “5 dakika geç kaldığı için adaylık başvurusunun kabul edilmediğini” söyleyen Berhan Şimşek, Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından yalanlandı.

Çavuşoğlu “Bırakın 5 dakikayı Genel Başkan'ın bir buçuk saatlik konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir şey ulaşmamıştır” dedi.

Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Saat 10.20 itibarıyla başlatmış olduğumuz adaylık müracaatlarımız saat 10.50'de sona ermiştir. Müracaat süresi içerisinde divanımıza resmi olarak şartlara uygun yapılan tek bir müracaat vardır. Müracaat Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e aittir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını yaptığı esnada adaylıktan çekildiğini açıklayan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

Genel Başkan seçiminde 1276 oy kullanıldı, 105 oy geçersiz sayıldı ve Özgür Özel, 1171 oyla yeniden Genel Başkan seçildi.

Adaylığını koyacağı bilinen eski Milletvekili Berhan Şimşek ise kurultay salonunda Özgür Özel'le tartıştı.

Şimşek konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından da, "Cumhuriyet Halk Partisi 2. Olağanüstü Kurultayı'nda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için, divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel ile Sayın Murat Emir ile Sayın Ali Mahir Başarır ile konuşmama rağmen, 'Hayır vakit geçmiştir' dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum. Saygılar” açıklamasını yaptı.

DİVAN BAŞKANI, ŞİMŞEK'İ YALANLADI

Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise kurultay salonunda konuya ilişkin şu açıklamayı gerçekleştirdi:

“Berhan Şimşek'in dediği gibi genel başkanlık adaylığı için 5 dakika geç kaldığı için kabul edilmediği iddiası doğru değil. Belirlenen yarım saat süre içerisinde başvuru yapılması bir yana Sayın Genel Başkan Özel'in konuşmasının sonuna kadar başvuru yapılmadı. Şimşek divana geldiğinde de elinde bir belge ile gelmedi.”