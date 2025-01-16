Diyanet 91.8 milyar TL’lik dev bütçesi ile altı bakanlığı geride bıraktı

Yayınlanma: 16.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2025 - 04:00

Diyanet İşleri Başkanlığı’na milyarlarca liralık bütçe de yetmedi. 91.8 milyar TL’lik devasa bütçe başlangıç ödeneği ile altı bakanlığı geride bırakan Diyanet, geçen yıl kendisine ayrılan bütçenin üzerinde harcama yaptı. Diyanet’in toplam harcaması 97.2 milyar TL oldu. Diyanet’e cumhurbaşkanının yetkili olduğu “yedek ödenekten” de 300 milyon lira aktarıldı. 1.8 milyar TL de personel giderlerini karşılama ödeneği verildi. Böylece Diyanet’in bütçesi ile geride bıraktığı bakanlıklar ile başlangıç ödenekleri şöyle: “İçişleri (76.2 milyar TL), Dışişleri (31.3 milyar TL), Enerji ve Tabii Kaynaklar (48.3 milyar TL), Kültür ve Turizm (38.9 milyar TL), Sanayi ve Teknoloji (78.9 milyar TL), Ticaret (38.5 milyar TL).”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, geçen yıl birçok kurumun ödeneği yetmedi. Kurumlara TBMM’de görüşülüp kabul edilen Bütçe Yasası ile ödenek veriliyor. Yıl içinde bu ödenekler artırılıyor. TBMM’nin başlangıç ödeneği 9.5 milyar TL’ydi. Sonrasında ödenek toplamı 9.9 milyar TL’ye çıkarıldı. Harcaması 10.9 milyar TL oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın başlangıç ödeneği 78.9 milyar TL’ydi. Harcaması 89.1 milyar TL oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başlangıç ödeneği 271.7 milyar TL’ydi. Ödenek toplamı 373.3 milyar TL’ye yükseltildi. Harcaması ise 407.7 milyar TL oldu. Ticaret Bakanlığı’nın başlangıç ödeneği 38.5 milyar TL olarak belirlendi. Sonrasında 39.1 milyar TL’ye yükseltildi. Harcaması 42.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlangıç ödeneği 171.1 milyar TL’ydi. Ödenek toplamı 172.3 milyar TL’ye çıkarıldı. Harcama 172.9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın başlangıç ödeneği 1.9 milyar TL’ydi. Ödenek toplamı 3.9 milyar TL’ye çıkarıldı. Başkanlığın yıl sonu harcaması ise 5.2 milyar TL olarak gerçekleşti.