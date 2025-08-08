Diyanet bu kez tatile karıştı: 'Bazı organizasyonlar Allah’ın hükümlerini hiçe sayan bir hâl almıştır'

Geçen hafta giyim kuşam özgürlüğüne müdahale çağrısı yaptığı Cuma hutbesiyle büyük tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığının bu haftaki hedefi yurttaşların tatil tercihleri oldu.

Diyanet tarafından 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan hutbede "Müslümanın çalışması da, dinlenmesi de, tatili de, eğlenmesi de meşru, ahlaki ve helal sınırlar içerisinde olmalıdır" denilirken "Ne yazık ki günümüzde bazı tatil organizasyonları, Allah’ın hükümlerini hiçe sayan, helal haram hassasiyetinden uzak, lüks ve israfın zirveye ulaştığı, nefsani arzu ve isteklerin sınır tanımadığı bir hâl almıştır. Böyle bir tatil anlayışının dinimizde asla yeri yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Hutbenin devamında tatil için şu "tavsiye"lerde bulunuldu:

"Aslında tatil; tembellik ve miskinlikle, gaflet içinde geçirilen zamanlar olmamalı; aksine, farklı ve faydalı meşguliyetlerle verimli bir dinlenme fırsatına dönüştürülmelidir. Yeryüzünde gezip dolaşarak Yüce Rabbimizin kuvvet ve kudretini tefekkür etmeye, kâinata ibret ve hikmet nazarıyla bakmaya vesile olmalıdır. Bu bilinçle yapılan tatil, sadece dinlenmek değil, aynı zamanda bir eğitim ve bir ibadettir."

Diyanet İşleri tarafından geçen hafta 'Haya ve Edep' başlığı ile hazırlanan hutbede de, kısa giyinmenin "hayasızlık" olduğu ve kısa giyinenlerin "Allah'ın emrini ihlal ettiği" öne sürülmüş ve "Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır" denilmişti.