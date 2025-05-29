Diyanet’e ‘uygun olmayan eserleri’ imha yetkisi... İlahiyatçılardan sert tepki: 'Tarikat ve bazı grupları da denetleyecek mi?'

Diyanet’e, özel yayınevlerinin bastığı Kur’an-ı Kerim meallerini “re’sen inceleme ve sakıncalı bulunanları imha etme” yetkisi veren kanun teklifi tepki çekti.





Söz konusu teklife ilahiyatçılardan da tepki geldi. Karar gazetesinin aktardığına göre, Prof. Dr. İbrahim Maraş ise durumu şöyle yorumladı:

"Tarikatların ve bazı grupların mealleri piyasada mevcut. Diyanet bunları denetleyecek mi? Sanmıyorum. Görünüşte bir denetim olacak ama aslında bu denetim kime uygulanacak? Tabii ki, bağımsız ilahiyatçıların yazdığı meallere. Bu, yanlış bir yaklaşım. Denetleme böyle yapılmaz. Özgür bir toplumda yaşıyoruz. Diyanet olarak topluma sağlıklı bir din anlayışıyla bir meal hazırlarsınız ve onu dağıtırsınız. Ancak mevcut mealleri yasaklayamaz ya da toplatamazsınız. Üstelik Diyanet’in kendi mealinde de sıkıntılar var."