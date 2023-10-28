Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Diyanet hutbesinde Atatürk yok!

Diyanet, cuma hutbesinde cumhuriyetin yüzüncü yılına birkaç cümle ayırdı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 28.10.2023 - 03:00
Diyanet hutbesinde Atatürk yok!
Abone Ol google-news

Cuma hutbelerinde ulusal gün ve bayramlara yer vermediği için tepkilerin odağında olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen cuma hutbesini, gecikmeli yayımladı.

Cumaya birkaç saat kala yayımlanan hutbede 100. yıl, birkaç cümleyle anıldı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e ise yer verilmedi. Filistin’e de değinilen hutbede, namaz çıkışı Filistin için yardım toplanması istendi.

(Şahin Filiz)

'DİYANET VARLIĞINI ATATÜRK’E BORÇLU'

İlahiyatçı-felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, “Diyanet varlığını Atatürk’e borçlu. Atatürk’e yer vermeden hutbeler hazırlaması, doğrudan Cumhuriyetle problemli olduğunu gösteriyor. Kavga sadece rejimle değil. Diyanet’in, devletin kuruluş ilkeleriyle, varlığıyla ve bekasıyla sorunlu olduğunu gösteriyor. Bu son derece tehlikeli” tepkisini gösterdi.

Filiz, hutbede Filistin’e yer verilerek, yaşananların “din savaşı” gibi gösterilmek istendiğini belirtti.


diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı CUMA Hutbesi Atatürk Cumhuriyet

İlgili Haberler

İmamoğlu'ndan Diyanet'e sert tepki: 'Atatürk'ü anmama fikrini ortaya koyan aklın ülkeye faydası yok'

İmamoğlu'ndan Diyanet'e sert tepki: 'Atatürk'ü anmama fikrini ortaya koyan aklın ülkeye faydası yok'
İntihar konusunda gençlere Diyanet'ten 'tavsiyeler': 'Müslüman genç iffetini korumalı...'

İntihar konusunda gençlere Diyanet'ten 'tavsiyeler': 'Müslüman genç iffetini korumalı...'
Fatih Altaylı’dan Diyanet’e bağlı kurumlarda yaşanan istismar vakaları için Erbaş'a çağrı

Fatih Altaylı’dan Diyanet’e bağlı kurumlarda yaşanan istismar vakaları için Erbaş'a çağrı

En Çok Okunan Haberler