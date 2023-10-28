Diyanet hutbesinde Atatürk yok!

Yayınlanma: 28.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.10.2023 - 07:13

Cuma hutbelerinde ulusal gün ve bayramlara yer vermediği için tepkilerin odağında olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen cuma hutbesini, gecikmeli yayımladı.

Cumaya birkaç saat kala yayımlanan hutbede 100. yıl, birkaç cümleyle anıldı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e ise yer verilmedi. Filistin’e de değinilen hutbede, namaz çıkışı Filistin için yardım toplanması istendi.

(Şahin Filiz)

'DİYANET VARLIĞINI ATATÜRK’E BORÇLU'

İlahiyatçı-felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, “Diyanet varlığını Atatürk’e borçlu. Atatürk’e yer vermeden hutbeler hazırlaması, doğrudan Cumhuriyetle problemli olduğunu gösteriyor. Kavga sadece rejimle değil. Diyanet’in, devletin kuruluş ilkeleriyle, varlığıyla ve bekasıyla sorunlu olduğunu gösteriyor. Bu son derece tehlikeli” tepkisini gösterdi.

Filiz, hutbede Filistin’e yer verilerek, yaşananların “din savaşı” gibi gösterilmek istendiğini belirtti.