Diyanet'in hedefi giyim kuşam özgürlüğü: 'Kısa giyinmek haramdır, sessiz kalan herkes vebal altında'

AKP iktidarıyla birlikte toplumsal yaşamın dinselleştirilmesi politikalarının ana aktörü haline getirilen Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kez de yurttaşların giyim kuşamına el attı.

Bugün (1 Ağustos) 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan "Hayâ: Allah’ın Emri, Fıtratın Gereği" başlıklı Cuma hutbesinde giyim sektörünün, modacıların ve bazı medya çevrelerinin çıplaklığı özendirdiği, örtünmeyi değersizleştirdiği öne sürülüp "Kısa giysiler ve şeffaf kıyafetler giyilmesi, nerede ve hangi amaçla olursa olsun Allah’ın örtünme emrini ihlaldir, haramdır" denildi.

Vücut hatlarını belli eden kıyafetlerin "tarz" ya da "imaj" değil "Allah’ın emirlerini ihlal etmek" olduğu savunulan hutbenin hedefinde ekranlardaki programlar, reklamlar ve diziler de yer aldı:

"Bazı sinema, dizi film, dijital mecralarda yapılan yayınlar ve reklamlar aracılığıyla normalleştirilmeye çalışılan çıplaklık, cesaret ve özgürlük değil, aile kurumuna yapılan bir saldırıdır. Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda, hele hele kurumsal özelliği olan mekânlarda bulunmak asgari ahlak kurallarına bile meydan okumaktır. Bu, çağdaşlık değil, ilkelliktir. Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır. Çünkü neslimizin iffetini, edebini ve ahlakını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."

ESTETİK ŞEYTANIN OYUNU, DÖVME HARAM: "CAN YAKICI AZAP VARDIR"

Diyanet'in hutbesinin bir başka hedefi de dövme ve estetik yaptıranlarla sosyal medyada "dine aykırı" kıyafetlerle paylaşım yapanlar oldu. Hutbenin Kuran'dan ayetlere yer verilen ilgili bölümünde şöyle denildi:

"Tıbbi bir zorunluluk olmadan sadece beğenilmek ve özenti uğruna vücut organlarının yapısını değiştirmek, estetik ameliyatlarla fıtratı bozmak Allah’ın yarattığını beğenmemek ve şeytanın oyununa gelmektir, günahtır. Nitekim şeytan Allah’ın huzurundan kovulduğunda, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِۜ “…Kullarına Allah’ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim…”[6] demiştir. Ayrıca hangi amaçla olursa olsun dövme yaptırmak, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in ifadesiyle Allah’ın rahmetinden mahrum kalmaktır, haramdır. Ekranlarda, dijital mecralarda, görsel ve yazılı basında dinimizin tasvip etmediği kıyafetlerle paylaşımlar yapmak her açıdan çirkin bir davranıştır, haramdır. Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Müminler arasında hayâsızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.”[7]"

KONAKCI 'ŞİMDİDEN SÖYLEYEYİM' DEDİ

Diyanet'in hutbesini, Cumhuriyet devrimlerine karşı oluşunu ve hilafet özlemini açıkça dile getirmekten çekinmeyen kışkırtıcı konuşmalarıyla bilinen İmam Halil Konakcı da sahiplendi. Konakcı, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bugün aralarında gazetemizin de olduğu yayın organlarında gündem haline gelmesini beklediğini belirtip hutbeden bir sözü paylaşarak "Ben de bu yüzden bugün ki vaazımı hutbeyle aynı metin üzerinden vereceğim. “Çıplaklık çağdaşlık veya medeniyet değil ilkelliktir, hayasızlıktır" dedi.