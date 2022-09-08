“Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in kadınlara yönelik açıklamaları için soruşturma başlatıldı mı?"

08 Eylül 2022 Perşembe, 21:26

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in Diyanet TV’deki programındaki, “Salona bir giriyorum, hanım kardeşlerimiz bana kızmasınlar, sanki giyecek elbise yok, perişan. Niye böylesiniz? Allah, camiye girerken örtün, düğün salonuna girerken açıl diye bir emir mi verdi? Babalar, abiler, kocalar; bu konuda eşlerimize, kızlarımıza telkinde bulunmamız, nasihat etmemiz, yönlendirmemiz gerekmiyor mu?” sözlerini Meclis gündemine taşıdı.

Ersoy soru önergesinde “Son yıllarda özellikle dinci-gerici tarikat ve cemaat temsilcilerinden Diyanet görevlilerine kadar çok sayıda kişi, kadınları ve giyim tarzlarını hadlerine düşmediği halde eleştirmişlerdir. Kadınların nasıl giyineceği, nasıl yaşayacağı hakkında ayrımcı ifadeler kullanılması, kadınların sosyal yaşamda eşit yurttaşlar olarak yaşamasını engellemekte ve kadınları hedef haline getirmektedir. Yapılan bu açıklamalar kadınları ve çocukları açık bir tehdit unsuru haline getirdiğinden yaşam hakkının engellenmesinin önüne geçmek için harekete geçilmelidir” diye belirtti.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları sordu: