Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gençlerimize, çocuklarımıza, neslimize rol model olacağız

Yayınlanma: 18.09.2024 - 15:20

Güncelleme: 18.09.2024 - 15:20

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde il merkezi, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde açılan Kuran kurslarını bitiren 17 öğrenci için düzenlenen 'Hafızlık Kur'an Kursları İcazet Merasimi'ne katıldı.

Lüleburgaz ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen törene Erbaş'ın yanı sıra Kırklareli Valisi Birol Ekici, din görevlileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kursu bitiren hafızları tebrik etti. Erdoğan, yeni nesle Kur'an ahlakının anlatılması gerektiğini ifade ederek, "Gençlerimize, çocuklarımıza, neslimize, Kur'an ahlakını anlatmak zorundayız. Önce biz yaşayacağız, rol model olacağız onlara. Örnek olacağız. Allah resulü efendimizin mevlidi nebisinin seneyi devriyesinde, onun en büyük mucize olarak getirdiği Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler varsa öğrensin, öğrenenler okusun, okuyanlar, gücü yetenleri hıfzetsin, hafız olsun. İşte buradaki yavrularımız gibi. Netice itibarıyla hedef Kur'ani bir hayattır, Kurani bir ahlaktır. Kur'an'a göre hayatımızı tanzim etmektir. Başka çıkar yol yok. Başka kurtuluş yok. Kuran'dan başka kurtuluş yok. Kuran'dan başka sığınacağımız bir kitap yok. Kurtuluş İslam'dadır. İslam'ı yeryüzüne Cenabıhak bütün peygamberler vasıtasıyla, insanlar, toplumlar huzurlu olsun, toplumlar birbirleriyle iyi geçinsinler, adil olsunlar, birbirlerine zulmetmesinler, kötülük etmesinler, bunun için Hazreti Adem'den itibaren Hazreti Muhammed efendimize kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam. Yeryüzüne Cenabıhakk'ın bir nimetidir. O zaman geliniz, İslam nimetini daha iyi öğrenelim, İslam nimetini daha iyi anlayalım, İslam nimetini daha iyi yaşayalım. İşte hafızlarımız inşallah son nefeslerine kadar hafızlık nimetiyle İslam'ı en güzel bir şekilde anlatmaya, yaşamaya söz veren kardeşlerimizdir. Allah mübarek eylesin. Kendilerini tebrik ediyorum, hocalarını tebrik ediyorum, anne babalarını tebrik ediyorum" diye konuştu.