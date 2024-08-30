Ekrem İmamoğlu 'Allah onu ıslah etsin' demişti... Hutbede Atatürk'ü anmayan Ali Erbaş Saray'da andı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 22:44

Güncelleme: 30.08.2024 - 23:54

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yer verirken, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu duruma sert tepki göstererek, Diyanet İşleri Başkanı'nın milli duyguları taşımadığını ve milletin inancını mahvettiğini belirtmişti. İmamoğlu, "Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil, siyaset yapıyor. Birilerine yaranıyor, kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin. Ne vatanı, ne milleti, ne bayrağı, ne Cumhuriyeti, ne de devleti temsil edemez bir Diyanet İşleri Başkanı" demişti.

ERBAŞ SARAY'DA ANDI

Bu eleştirinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Saray'da düzenlenen törende okuduğu duada Atatürk’ün adını da andı.

Erbaş'ın duasında, "30 Ağustosu'un baş komutanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizin..." ifadesinin yer alması dikkat çekti.