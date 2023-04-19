‘Mülakat ile kamuda kaç kişi elendi?’

Büro-İş Genel Mali Sekreteri Bilani Keskin, son dönemde EYT’lilerin yoğunluğuyla gündeme gelen SGK’de yaşananlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e çeşitli sorular yöneltti.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.04.2023 - 04:00
‘Mülakat ile kamuda kaç kişi elendi?’
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SGK’nin, doğumundan ölümüne kadar her aşamasında yurttaşlara hizmet verdiğine işaret eden Keskin, çalışanların özlük haklarının ellerinden alındığını dile getirdi. Bilani Keskin’in özellikle şu iki sorusu dikkat çekti: 

“Önümüzdeki dönemde ek ödeme, ikramiye ve uzmanlık konularında ilgili makamlara bilgilendirme yapıp memurunuzun bunları hak ettiğini dile getirecek misiniz? Görevde yükselme sınavlarında derece yapmasına rağmen mülakatlarda kaç personel elendi? Mülakatın kaldırılmasına dair girişimleriniz olacak mı?” 


Büro-İş Sendikası SGK Mülakat EYT

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