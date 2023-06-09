Diyanet 'Şenlik' yaptı

Diyanet, Kuran kurslarına katılan 4-6 yaş arası çocuklar için birçok ilde “şenlik” düzenledi. Ali Erbaş, kurslara katılım sayısını 1 milyon olarak açıkladı.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00
Diyanet 'Şenlik' yaptı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da Çankaya Müftülüğü’nce Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlenen 4-6 Yaş Kuran Kursları 10. Yıl Şenliği’ne katıldı. 4-6 yaş arasındaki çocukların 10 yıldır bu “şenliklerde” eğitim gördüğünü belirten Erbaş, bu sürede yaklaşık 1 milyon öğrencinin mezun olduğunu bildirdi.

(Ali Erbaş)

Eğitimi çok önemsediklerini iddia eden Erbaş, “Vatan, bayrak, ezan sevgisini öğretelim düşüncesiyle sizler çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de çocuklarımızı yetiştirmeye gayret ettik” diye konuştu.


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