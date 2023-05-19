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Diyanet yine Atatürk'ü anmadı

Ulusal gün ve bayramlarda hiçbir program düzenlemeyen, bu tarihlere denk gelen cuma hutbelerinde ise ne bugünleri ne Cumhuriyetimizi ne de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Diyanet, bugün de benzer tutumunu sürdürdü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı görmezden geldi, Atatürk’ü anmadı. Emekli müftü Gani Aşık, “Atatürk’e düşman olanın Türk’ün ve Türk yurdunun dostu olamaz” dedi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 19.05.2023 - 03:00
Diyanet yine Atatürk'ü anmadı
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Hutbenin temasını gençlik oluştururken “Saygıdeğer genç kardeşim. Sen, İslamın kıymetli bir neferisin. Kuran ve sünnetin rehberliğinde istikametin bellidir senin. Bizler de Hazreti İbrâhim gibi gençlerimizin alnı secdeli, dili dualı, güzel ahlaklı olmaları için Cenabı Hakk’a niyazda bulunalım” ifadeleri kullanıldı.

(Gani Aşık)

‘TÜRKÜN DOSTU OLAMAZ’

Emekli müftü Gani Aşık, hutbede ulusal bayrama ve Atatürk’e yer verilmemesine tepki gösterdi.

“Diyanet’in Atatürk’ü yok sayması, gençliği de imanlı gençliğe indirgemesi, 14 Mayıs seçimleri sonrası hızlanacağı beklenen laik devletin şeri devlete dönüştürülmesi hedefinin ipuçlarından birisidir” diyen Aşık, “Ahlak imandan bağımsızdır. Gençliğin ahlaklı olması, imanlı olmasından daha az önemli değil. Türkiye’yi soyup soğana çevirenlerin hepsi de imanlı olduklarını savunurlar. Diyanet’in kronikleşen Atatürk düşmanlığı konusunda söylenecek son söz; Atatürk’e düşman olanın Türkün ve Türk yurdunun dostu olamayacağı gerçeğidir” ifadelerini kullandı.


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