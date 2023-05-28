Diyanet promosyon için geri adım attı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 03:00

2022’de Diyanet içinde yürütülen promosyon anlaşma süreci, Başkan Ali Erbaş ile personelin arasını açtı.

Erbaş’ın “faizsiz finans” ısrarı sonucu katılım bankalarıyla imzalanan promosyon tutarı, diğer kamu kurumlarına göre çok düşük kaldı. Personelin tepkisi, sendikaların girişimiyle mahkeme bu kararı iptal etse de konu Erbaş’ın talimatıyla Danıştay’a taşındı. Danıştay ise kurumu haklı buldu. Bu süreçte promosyon için “harama yakın” fetvası verilirken, kurum yazışmalarında “promosyon” yerine “hediye” tanımı kullanılmaya başlandı.

‘TÜM BANKALAR’ AYRINTISI

“Ben yaptım oldu anlayışı” tepkisiyle yargıya taşıyan Diyanet’teki yetkili sendika Diyanet-Sen ise konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen Kurum İdari Kurul Toplantısı’nın nisan ayı gündemine taşıdı. Erbaş’a yakın isimlerden olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dinç’in de katıldığı toplantıda, Erbaş’ın ısrarından geri adım atmasına neden olacak bir “tavsiye kararı” alındı.

2007’de konuya ilişkin çıkarılan Başbakanlık Genelgesi’ne işaret edilen kararda, yeni dönem personel maaş promosyon sürecinde “genelgeye uygun olarak tüm bankalardan teklif alınması”, ayrıca sürecin şube ve ATM sayısı ile teknik altyapısı yeterli olan bankalar aracılığı ile yürütülmesinin sağlanması istendi. Alınan tavsiye kararlarının uygulanabilirliğinin sağlanması da imza altına alındı.

‘HEP AYNI PERSONEL GİTMESİN’

Öte yandan, ramazan ayında özellikle Erbaş’a yakın isimlerin dolarla harcırah verilerek yurdışına gönderilmesine gönderme yapılan bir tavsiye kararı da verildi. İmza metninin 4. maddesinde, “kısa dönem yurtdışı görevlendirmelerde her yıl aynı personelin görevlendirilmemesi konusunda çalışma yapılması” kayıt altına alındı.