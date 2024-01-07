Diyanet suç duyurusunda bulunmuştu: Volkan Konak’tan ‘herkes haddini bilecek’ paylaşımı

Yayınlanma: 07.01.2024 - 09:32

Güncelleme: 07.01.2024 - 09:46

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik açıklaması nedeniyle şarkıcı Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Diyanet personelinin, eğlence mekanlarından alınan vergi ile maaş almasını eleştiren Konak, bir kadeh de onlar için içerek maaşlarına katkı yaptığını söylemişti.

Sanatçı Volkan Konak sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda daha bulundu.

Konak “Herkes haddini bilecek. Benim ülkem, kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir. Dürüst,Onurlu,cesur ve uygar insanlara selamlar olsun” ifadelerini kullandı.