Diyanet suç duyurusunda bulunmuştu: Volkan Konak’tan ‘herkes haddini bilecek’ paylaşımı
Diyanet’in hakkında suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak bir paylaşım daha yaptı. Konak “Herkes haddini bilecek. Benim ülkem, kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik açıklaması nedeniyle şarkıcı Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Diyanet personelinin, eğlence mekanlarından alınan vergi ile maaş almasını eleştiren Konak, bir kadeh de onlar için içerek maaşlarına katkı yaptığını söylemişti.
Sanatçı Volkan Konak sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda daha bulundu.
Konak “Herkes haddini bilecek. Benim ülkem, kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir. Dürüst,Onurlu,cesur ve uygar insanlara selamlar olsun” ifadelerini kullandı.
Herkes haddini bilecek.— Volkan Konak (@volkankonak) January 6, 2024
Benim ülkem, kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir.
Dürüst,Onurlu,cesur ve uygar insanlara selamlar olsun. #kuzeyinoğlu #volkankonak pic.twitter.com/yJlZKyFuYh
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