Diyanet'ten 'Allah Baba' açıklaması: 'Kabulü kesinlikle mümkün değil'

9.08.2025 17:04:00
9.08.2025 17:04:00
Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV'de yayınlanan bir programda yayın konuğunun kullandığı "Allah baba" ifadesinin kabul edilemez olduğunu, konuyla ilgili sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Diyanet TV'de canlı yayınlanan "Günün Bereketi" programının 313. bölümünde kullanılan bir ifadeye ilişkin açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kadın ve aileye dair konuların ele alındığı programın, 6 Ağustos tarihindeki yayınına yazar Hatice Ebrar Akbulut'un katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konuğun canlı yayında program içerisinde, bir başkasından naklen de olsa 'Allah baba' ifadesini kullandığı tespit edilmiştir. Tevhit ilkesine aykırı olan bu ifadenin yayın prensiplerimizle bağdaşması ve din eğitimi açısından kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Zira biz iman ederiz ki, Allah doğmamıştır, doğurmamıştır. Onun eşi, benzeri, oğlu ve ortağı yoktur. Bu hakikatin hilafına olan söz konusu ifadenin ekranımızda kullanılmış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntüyü ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını kamuoyumuzla paylaşır, dikkatli ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı kıymetli izleyicilerimize şükranlarımızı sunarız."

İlgili Konular: #Diyanet İşleri Başkanlığı #Allah #Diyanet TV

