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Ali Erbaş'tan yağmur duası: 'Allah'ım tedbiri ihmal ettik, kullarına ve hayvanlarına su ver'

Ali Erbaş'tan yağmur duası: 'Allah'ım tedbiri ihmal ettik, kullarına ve hayvanlarına su ver'

25.07.2025 16:42:00
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İHA
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Ali Erbaş'tan yağmur duası: 'Allah'ım tedbiri ihmal ettik, kullarına ve hayvanlarına su ver'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, orman yangınları sebebiyle yağmur duası okudu. Erbaş duasında "Allah'ım senin emanetin olan çevreyi koruyamamanın mahcubiyetiyle huzurundayız. Bize düşen sorumluluğu unuttuk, tedbiri ihmal ettik, emanete riayet edemedik" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cuma namazında son zamanlarda önü alınamayan orman yangınları dolayısıyla yağmur duası etti.

"TEDBİRİ İHMAL ETTİK, EMANETE RİAYET EDEMEDİK"

Erbaş, duasında "Allah’ım, sana sığınıyoruz. Yangınların yaktığı toprağımızı, gönlümüzü ve ormanlarımızı senin rahmetinle serinlet. Allah’ım alevlerin sardığı yerleri senin bereketli yağmurunla söndür. Bizi, bu imtihan günlerinde rahmetinden ve yardımından mahrum bırakma Allah’ım. Ormanlarımızda, dağlarımızda, köylerimizde ve şehirlerimizde senin emanetin olan çevreyi koruyamamanın mahcubiyetiyle huzurundayız. Bize düşen sorumluluğu unuttuk, tedbiri ihmal ettik, emanete riayet edemedik. Sen bize yeniden bilinç ver, idrak ver Allah’ım. Bizlere emaneti koruma şuuru, sorumluluk bilinci ve tedbirli bir hayat nasip eyle Allah’ım. Başta şehitlerimiz olmak üzere bütün ölmüşlerimize rahmet eyle. Makamlarını yüce eyle. Yaralılarımıza acil şifalar ihsan eyle. Devletimizi ve aziz milletimizi her türlü felaketten muhafaza eyle" ifadelerini kullandı. 

"KULLARINA VE HAYVANLARINA SU VER"

Erbaş, hutbesinin devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Allah’ım, bize yardım edici, bol, ferahlatıcı, faydalı, zarar vermeyen ve gecikmeden gelen bir yağmur ihsan eyle. Kullarına ve hayvanlarına su ver. Rahmetini yay ve ölü toprağı yeniden canlandır. Yangınlara karşı mücadele eden kardeşlerimizi, görevli ekiplerimizi, güvenlik güçlerimizi, sen muhafaza eyle. Onlara kuvvet, feraset, sabır ve başarı ihsan eyle Allah’ım. Bize düşen görevleri hakkıyla yerine getirmeyi, ormanlarımızı korumayı nasip eyle. Bizleri hakkıyla tedbir alıp takdirine rıza gösteren kullarından eyle Allah’ım. Bu zorlukları birlik ve beraberlikle aşmayı bizlere nasip eyle. Milletimize sabır ve metanet ver. Dualarımızı, yalvarışlarımızı kabul eyle Allah’ım."

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