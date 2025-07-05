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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Orman yangınlarına karşı camilerde dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Orman yangınlarına karşı camilerde dua edilecek

5.07.2025 13:43:00
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Haber Merkezi
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Orman yangınlarına karşı camilerde dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ülkenin çeşitli bölgelerindeki illerde devam eden orman yangınlarına karşı "dua" edileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, başta Ege olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerindeki illerde devam eden orman yangınlarına karşı "dua" kararı aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yangınların bir an önce sona ermesi için bu akşam (5 Temmuz) ülke genelindeki camilerde yatsı namazının ardından "dua" edileceğini duyurdu.

Erbaş'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz.

Bizler de yapılacak bu dua programına Şırnak Ulu Camii’nde katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi camilerimizde yapılacak bu anlamlı duaya davet ediyorum.

Yüce Rabbimiz, ülkemizi ve milletimizi bütün afet ve felaketlerden muhafaza eylesin; Yangınların söndürülmesi için canla başla çalışan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eylesin."

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