Diyanet'ten 'suça sürüklenen çocuk' hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm camilerde okutulacak Cuma Hutbesi'nde ailede ve okulda eğitimin önemine vurgu yapılarak, "Maalesef anne, baba ve toplum tarafından ihmal edilen; manevi değerlerimize göre yetiştirilemeyen, kötülerin insafına terk edildiğinden dolayı suça sürüklenen nice çocuk vardır" denildi.

Ailede ve okulda öğretilemeyen sevgi ve saygının akran zorbalığı ve kavgaya dönüştüğü belirtilen hutbede, "Okullarımızda okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini büyük bir fırsat bilelim. Ahlaki ilkeleri hem teorik hem de pratik olarak çocuklarımıza kazandıralım. Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in doğumunun 1500’üncü yılı münasebetiyle okullarımızda Peygamberimizin Hayatı ve Kur’an-ı Kerim dersini bu yıl daha çok öğrencimizin; severek, muhabbet ve heyecan duyarak seçmesini sağlayalım" çağrısı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bugün Cuma Hutbesi, "İlim Hakkı Bilmektir" başlığıyla yayınlandı.

"Yüce dinimiz İslam, kadın erkek her Müslümana ilim öğrenmeyi farz kılmıştır. İlim; kişinin kendini bilmesi, Rabbini tanıması ve yaratılış gayesini idrak etmesini sağlar" ifadelerine yer verilen hutbede, İslam'a göre ilimin sadece meslek, kariyer ve dünya kazancı için yapılan bir yarış olmadığı kaydedildi.

Hutbede, ilim öğrenmeye ilişkin, "Allah’ın, öğrenilmesini emrettiği, Peygamber Efendimiz’in rehberlik ettiği ilmin temelinde; hayatın merkezine Kur’an’ı yerleştirmek vardır. Allah’ın ve Resûlü’nün sevgisini gönüllere nakşetmek vardır. Yaratana hürmet eden, yaratılana şefkat gösteren bir anlayışı hâkim kılmak vardır. Şiddetin yerine muhabbeti, nefretin yerine merhameti; kin ve düşmanlığın yerine sevgi ve saygıyı ikame etmek vardır. İmanlı, ahlaklı ve erdemli nesiller yetiştirmek vardır" denildi.

''Hz. Muhammed'i rehber edinen öğretmenin, eğitim ve öğretim için harcadığı zamanı ibadet şuuruyla değerlendirmesi gerektiği'' kaydedilen hutbede, öğrencilere önce Allah'a ve Hz. Muhammed'e imanı öğretmesi gerektiği belirtirlerek, ardından adalet, merhamet, helal-haram bilinci ve "güzel bir Müslüman" olmanın yollarını göstermesi gerektiği ifade edildi.

"KİMİLERİ SAPKIN FİKİRLERİN, KİMİLERİ AKRAN ZORBALIĞI ALTINDA, KİMİLERİ İSE MODA VE ÖZENTİ UĞRUNA ELİMİZDEN KAYIP GİTMEKTEDİR"

Zamanında yaşanılan problemlerin temelinde çocukları, Allah'ın emri ve Hz. Muhammed'in ahlakına göre eğitilmediğinin yattığı ifade edilen hutbede, şöyle devam edildi:

''Bugün ne yazık ki kimi çocuklarımız daha küçük yaşlarda bağımlılık tuzağında, kimileri sanal kumar batağında; kimileri sapkın fikirlerin, batıl düşüncelerin, fıtratlarını bozacak yanlış anlayışların ağında, kimileri akran zorbalığı altında, kimileri ise moda ve özenti uğruna elimizden kayıp gitmektedir. Maalesef anne, baba ve toplum tarafından ihmal edilen; manevi değerlerimize göre yetiştirilemeyen, kötülerin insafına terk edildiğinden dolayı suça sürüklenen nice çocuk vardır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in uyarısı gayet açıktır: 'Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır'.''

"OKULLARIMIZDA OKUTULAN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ BÜYÜK BİR FIRSAT BİLELİM"

Hutbede, ailede ve okulda öğretilemeyen sevgi, saygı ve tahammülün sokakta öfke ve şiddete, akran zorbalığına ve kavgaya dönüşmesine neden olduğu kaydedildi.

Hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Yine öğretilemeyen adalet, merhamet ve edep; toplumda haksızlık, kargaşa ve ahlaksızlığa yol açmaktadır. O halde Allah’ın bize emanet ettiği evlatlarımızı; 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' buyuran Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in ahlakıyla buluşturalım. Onlara; iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmanın yollarını öğretelim. Çocuklarımızın değerlerimize bağlı birer insan olarak yetişmeleri için,

aile, okul ve toplum el birliğiyle sorumluluklarımızı yerine getirelim.

Okullarımızda okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini büyük bir fırsat bilelim. Ahlaki ilkeleri hem teorik hem de pratik olarak çocuklarımıza kazandıralım. Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in doğumunun 1500’üncü yılı münasebetiyle okullarımızda Peygamberimizin Hayatı ve Kur’an-ı Kerim dersini bu yıl daha çok öğrencimizin; severek, muhabbet ve heyecan duyarak seçmesini sağlayalım.

Bu vesileyle milyonlarca evladımızı yeniden okullarla buluşturacak olan eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)’in şu duasıyla bitiriyorum: 'Allah’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.'"