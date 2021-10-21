Diyanet'e 7 bin 800 personel daha katılıyor

21 Ekim 2021 Perşembe, 16:57

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Teşkilata yapılacak yeni büyük atama kararını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı duyurdu.

Bartın Ulus İlçelerinde Mevlid-i Nebi haftası "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Ulus ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde sorulması üzerine açıklamalarda bulundu.

Osman Tıraşçı "İmkanlarımız doğrultusunda imam kadrolarımızı doldurmağa çalışıyoruz, bugün aldığımız habere göre 7 bin 800 adet dini görevli imam ataması müjdesi gelmiştir. Süreç başladı bugünden yarına hemen olmayabilir Ulus en fazla köyü olan İlçemiz. Dolayısıyla en kısa süre içerisinde boş olan imam kadrosu atamalarıyla kadro doldurulacaktır" dedi.