Cumhurbaşkanlığı sisteminin ekonomiye yansıması Diyanet raporunda

18 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Rapora göre, 2017’den 2020’ye kadar elektrik tüketiminde pek artış yaşanmasa da elektrik tüketim harcama gideri yaklaşık 2.5 kat arttı. Doğalgaz harcamasında ise bu fark 3.5 katı buldu. Ulaşım giderleri de 1.6 kat yükseldi. Personel sayısının azalmasına karşın harcamaların artması dikkat çekti.

2018’de fiilen yaşama geçen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomiye olan etkileri, kamu kurumlarının raporlarına da yansıdı. Diyanet’in 2020’ye ilişkin faaliyet raporunda, elek-trik, doğalgaz ve ulaşım gibi giderlerde katlanma olduğu görüldü. Rapora göre harcamalar ve artışlar şöyle:

- Elektrikte 2.5 kat: 2017-2020 yıllarında elek-trik tüketimi neredeyse aynı kalmasına karşın gider farkı 2.5 katı buldu. 2017’de 1 milyon 690 bir 193 lira olan elektrik harcama gideri, 2018’de 3 milyon 238 bin 22 liraya çıktı. Devam eden yükseliş sonucunda 2020’de elektrik için 4 milyon 112 bin 914 lira harcandı. Personel başına ortalama giderin de hesaplandığı rapora göre, 2017’de kişi başına 852 lira 34 kuruş elektrik harcaması yapılırken, 2020’de 2 bin 79 lira 33 kuruş harcandı.

- Doğalgazda fark 3.5 kat: 2017-2020 arasındaki tüketimi de harcama gideri de yükseldi. Doğalgaz için yapılan toplam harcama ise 3.5 kat arttı. 2017’de 466 bin 525 lira olan doğalgaz giderleri 2020’de 1 milyon 676 bin 277 liraya yükseldi. Personel sayısı düşmesine karşın 2017’de 739 lira 55 kuruş olan doğalgazda kişi başı ortalama gider, 2020’de 847 bin 46 kuruş oldu.

- Ulaşımda 1.6 kat: 2017-2020 yılları arasındaki ulaşım giderlerinde personel sayısı düşmesine karşın artış yaşandı. Dört yıldaki fark ise 1.6 kat oldu. 2017’deki ulaşım giderleri 2 milyon 882 bin 374 lirayken, 2020’de 4 milyon 821 bin 480 liraya çıktı. Personel başına harcama da 2017’de bin 727 liradan 3 bin 325 liraya yükseldi. Ulaşım giderlerine ilişkin kısma “Personel taşımacılığının tamamı hizmet satın almak suretiyle gerçekleştirilmekte” notu düşüldü.