Diyanet'e bağlı Kuran kursu öğrencileri, Fırtına Vadisi'nde akıntıya kapılıp öldü: Kuran kursu hocası gözaltında, Bakan Tekin'e istifa çağrısı!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 00:45

Güncelleme: 12.06.2024 - 00:46

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Tulunoğlu Dursun Efendi Bölge Yatılı Kuran Kursu öğrencisi olan 6 çocuk, Fırtına Vadisi'ndeki yapay gölde akıntıya kapıldı.

Yüzme bilmedikleri öğrenilen öğrenciden 2’si boğuldu. Ardeşen Kaymakamlığı, olayla ilgili bir kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

2 ÖĞRENCİ ÖLDÜ

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano yapmak için oluşturulan yapay gölde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Tulunoğlu Dursun Efendi Bölge Yatılı Kuran Kursu öğrencisi 6 çocuk öğretmenleriyle girdikleri yapay gölde akıntıya kapıldı.

Yüzme bilmedikleri öğrenilen altı Kuran kursu öğrencisinden ikisi boğuldu. Hayatını kaybeden öğrencilerin 16 ve 17 yaşında oldukları öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İki öğrenci kendi çabalarıyla akıntıdan kurtulurken, diğer iki çocuk ise ihbar üzerine olay yerine AFAD, deniz polisi, jandarma, sahil güvenlik, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin gelmesiyle sudan çıkartılarak Kaçkar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Çocukların tedavileri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ardeşen Kaymakamlığı, iki Kuran kursu öğrencisinin boğularak hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı.

Kaymakamlık’ın açıklaması şöyle:

“KURAN KURSU HOCASI GENÇLERİ KURTARMAK İÇİN SUYA GIRDİ"

“Rize ili Ardeşen ilçemiz Fırtına Deresi’nde serinlemek amacıyla suya giren 6 Kur'an Kursu öğrencisinin akıntıya kapılmaları üzerine 1 Kur'an Kursu Hocası gençleri kurtarmak için suya girmiş olup kendisi de boğulma tehlikesi geçirmiştir. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sağ olarak kurtarılan 5 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştır.

Arama kurtarma çalışmaları kısa sürede tamamlanmıştır. Arama çalışmalarına 27’si AFAD personeli olmak üzere Deniz Polisi, JAK, Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık ve AKUT Ekibi, Sahil Güvenlik Devriyesi ve bölgeyi iyi bilen Rafting ve Kanocu rehberlerin katılımıyla toplamda 63 personel katılmıştır. Olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Ardeşen Kaymakamlığı tarafından idari tahkikat başlatılmış olup olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır.”

Gözaltına alınan kişinin Kuran kursu hocası olduğu öğrenildi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı olaydan Milli Eğitim Bakanı’nı sorumlu tutarak şunları söyledi:

"Ne yazık ki bugün Rize Ardeşen’de çok üzüldüğümüz iki vefat ile bir yoğun bakımda, bir de entübe olan öğrencimizi var. Olay şu; Kuran kursu hemen arkamızda. Oradan çıkan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte şuradaki bu derenin kumu yığıntılarının olduğu yere girip dersten çıkar çıkmaz öğretmenleriyle geliyorlar. Serinleme amaçlı suya giriyorlar ve ne yazık ki Fırtına Deresi’nin akıntısına dayanamayıp çocuklar akıntıyla bir kısmı hayatını kaybediyor. İkisi yaşamını yitirmiş durumda, biri şu anda entübe durumda, birinin durumunun iyi olduğu söyleniyor, biri kendi imkanlarıyla çıkmış. Sonuçta Türkiye’de herhangi bir yerde, bir eğitim almak ailelerin ya da çocukların tercihi olabilir. Buna itirazımız yok."

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI SORUMLUDUR, İSTİFA ETMELİDİR"

"Ancak bu çocukların güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almak hem okulun kendisinin hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Bu çocukların ölümünden Milli Eğitim Bakanı sorumludur. Milli Eğitim Bakanı bu dinci kuran kurslarına bunları verirken olacaklara dair herhangi bir tedbir almadığı için sorumludur. Milli Eğitim Bakanı burada istifa etmelidir. Ne olacak bu çocukların hali? Çocuklar bunu tercih edebilir, aileler de tercih etmiş olabilir ama sizin yapmanız gereken şey tedbiri almaktır, güvenilir bir ortamda bu çocuklara eğitimin verilmesini sağlamaktır.

Bunu yapmayanlar, bunun sorumlusu olanlar, bunun peşindeyiz. Dün daha bu çocuklarımız hafızlık sınavına girmişler. Hafızlık sınavına girdikten sonra bugün evlerine gidecekti bu çocuklar. Şimdi aileleri çocuklarının çansız bedenlerini karşılayacaklar. Böyle bir şey olamaz, bu kabul edilebilir bir şey değil. İdari soruşturmanın, adli soruşturmanın hemen başlatılması, ilgililerin, sorumluların hesap vermesi, Milli Eğitim Bakanı'nın bu konuda hesap vermesi gerekiyor. Vermezse onların yakalarında olmaya devam edeceğiz, çocuklar için devam edeceğiz.”