Diyanet’e kadro da kaynak da yetmiyor: Bin 435 kadro eklendi

03 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 yeni kadro verildi. Bu kadroların büyük kısmının Diyanet İşleri Başkanlığı’na sağlanması dikkat çekti. Diyanet’e toplam bin 435 kadro eklendi. Bu kadroların içinde 165 şoför, 300 öğretmen, 260 eğitim görevlisi ve 100 eğitim uzmanı da yer aldı.

ŞOFÖR ALINACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Bütçemizin yüzde 96’sı maaşlara, personel masraflarına gidiyor. Bizim personel sayımız fazla” sözlerine karşın merkez ve taşra teşkilatı için yeni kadro sağlanırken bu kadroların, toplam 165’inin “makam aracı” tartışması devam ederken, şoförlerden oluşması da dikkat çekti. “Eğitim” başlığı altında da toplam 660 kadroya Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’dan tepki geldi. Özbay, ataması yapılmayan öğretmen sayısının bir milyona yaklaştığını ancak Milli Eğitim Bakanlığı’na atama yapılmadığını anımsattı.

"UMURSAMIYOR"

Özbay, “Milli Eğitim Bakanlığı giderek basiretsizleşirken Diyanet eğitime daha fazla dahil ediliyor” dedi. Özbay, şunları kaydetti: “Diyanet’e 165 şoför atayanlar, taşradaki taşımalı eğitimin birçok yerde muhtarların araçlarıyla yapıldığını biliyor mu? Biliyor ve umursamıyorlar.”