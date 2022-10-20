Diyanet’in bütçesi 35 milyar TL: 33,8 milyarı personel için ayrıldı

20 Ekim 2022 Perşembe, 19:43

Yurtttaşların alım gücü her geçen gün düşerken gözler aralık ayında açıklanacak asgari ücret artışına çevrildi. Yurttaşlar iktidarın duyuracağı ücrete bel bağlarken devlet kurumlarının 2023 bütçeleri dudak uçuklattı.

2023 bütçesi kanun teklifinin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM’ye sunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı için 2023 yılında öngörülen bütçe 35 milyar 910 milyon 653 bin TL olarak belirlendi. Kurumun, ödeneği 2022 yılında 16 milyar 98 milyon 508 bin TL idi. Böylece kurumun ödenek teklifinde yüzde 123 artış yapılmış oldu. Diyanet’in 2023 yılı bütçe teklifinin ana kalemleri şöyle: