Diyanet'in 'evlatlık' açıklamasına ilahiyatçılardan sert tepki

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:26

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 15:26

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketine ilişkin soruları yanıtladığı fetva sitesinde "depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?" sorusuna verdiği fetva tepki çekmişti. Diyanet fetvasında, "evlat edinenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bir evlenme engeli doğmadığı" ifadelerini kullanmıştı.

İSLAMİYET EVLATLIĞI ONAYLAMIYOR MU?

Cemil Kılınç evlatlık müessesinin İslam'a uygun olmadığına ilişkin, "Şeriat çoğunlukla Arap töresidir. Oysa bizim töremiz pek çok bakımdan Arap töresi olan şeriattan farklıdır. Öte yandan şeriata göre evlat edinme yasak olsa da Kur'an bu konuda herhangi bir yasak ortaya koymaz. Ahzab Suresi'ndeki ilgili ayetler Zeyd ve Hz. Muhammed arasında kan bağı olmadığına vurgu için gönderilmiş ayetler olup özel bir durumu ifade eder. Başka bir deyişle kesin olarak evlat edinmenin yasaklanması söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Evlatlık edinmek yasak olmasa da evlatlık ile kan bağı olan çocuğun aynı görülmediğini ifade eden Kılınç, bu durumun "örfi" olduğunun altını çizdi. Kılınç, "Türk örfünde yani Türk töresinde evlatlık evlattır." dedi.

Gani Aşık ise, "Hz peygamber, evlatlığı Zeyd bin Harise'nin boşadığı eşi Zeynep ile evlenerek evlatlık kurumunun geçerliliğini sonlandırmıştır ancak sahipsiz bir çocuğu evlat edinip büyüten, okutan ve hayata hazırlayan manevi baba ve anne konumundaki birisinin, o çocukla evlenmeyi düşünmesi, İslam hukuku ve diyanetin allameleri ne derse desin İslami de değildir, insani de..Türkiye laik bir hukuk devletidir şeri hukuka göre değil pozitif hukuka göre yönetilir." şeklinde konuştu.



YAVRULARIMIZI İSTİSMAR ETMEK İSTEYENLER...

Kılınç'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise açıklamanın istismara cesaret verebileceği yönünde. Kılınç, "Kötü niyetli kimseler bu açıklamayı istismar edebilir. Evlat edinme adı altında sahiplenilen kimi yavrularımızı istismar etmek isteyenler Diyanet'in bu açıklamasından cesaret alabilirler. Burada esas alınması gereken hüküm kesinlikle ve tartışmasız bir biçimde Medeni Yasa'dır." diyerek uyardı.

"DİYANET SUÇ İŞLEMİŞTİR"

Cemil Kılınç, sözlerini "Diyanet'in açıklaması apaçık bir biçimde suçtur. Siteden bu açıklamanın kaldırılması suçun da ortadan kalkması sonucunu doğurmaz. Peki neden suçtur? Çünkü Diyanet, devletin yasalarını hiçe sayan ve insanları onları çiğnemeye sevk eden bir açıklama yaptı. Açıkça Medeni Yasaya muhalefet etti. Topluma bu yasaya uyulmayabileceği iletisi verdi. Bu düpedüz yasa tanımazlıktır." diyerek sonlandırdı.







