Diyanet'ten 81 ile 'saf düzeni' emri: Camilerde 'sosyal mesafe' kaldırıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle 1 buçuk yıldır cami ve ibadethanelerde uygulanan sosyal mesafeli saf düzeni Diyanet İşleri Başkanlığı talimatıyla kaldırıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün 81 ildeki müftülüklere 'saf düzeni' hakkında talimat gönderildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasıyla gönderilen karara göre, yarından itibaren "cami ve mescitlerde, temizlik ve maske kurallarına uymak" şartıyla sosyal mesafesiz saf düzenine geçilebilecek.
Diyanet'ten 'Cami ve Mescitlerde saf düzeni" başlığıyla gönderilen yazı şu şekilde:
"Covid-19 salgını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde Başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış, gerek din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır.
Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür.
Bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."
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