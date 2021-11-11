Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 11 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 11 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ” dedi.
Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ. pic.twitter.com/XLaooLpmxc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 11, 2021
Türkiye'nin 11 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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