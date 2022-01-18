Yurttaşa ucuz sebze tavsiyesi yapıyor ama... Diyanet yine milyonlar saçtı
Yurttaşa, ucuz sebze için akşam saatlerinde pazara gitmelerini tavsiye eden Diyanet’in, Elazığ’da yapımı devam eden ve İzmir’de yapımına başlanacak olan tesislerinin toplam maliyeti dikkat çekti. AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut’un, “Tasarruf tedbirlerinden dolayı bazı tesislere başlamama durumu söz konusuydu. Ama biz bunun Elazığ açısından ne kadar önemli olduğunu anlatınca bakanlığımız da bizi kırmadı” dediği Harput Diyanet Külliyesi’nin maliyeti yıllar itibarıyla katlanarak arttı.
Elazığ'daki Harput Diyanet Eğitim Merkezi binasının yerine yapılan ve “İslam dünyasının en büyük külliyelerinden” biri olacağı bildirilen Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi için Elazığ İl Özel İdaresi’nce duyurulan maliyet de aşıldı.
2018 yılından 2021 yılının sonuna kadar 89 milyon 249 bin TL harcanan külliye için 2022 yılında 3 milyon TL ek kaynak daha ayrıldı. 2023 yılında tamamlanması planlanan tesis için harcanacak toplam para 103 milyon 249 bin TL olarak hesaplandı.
YÜZ MİLYONLARCA LİRA KAYNAK
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet’in İzmir’de yapımına başlanacak İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi için de kesenin ağzı açıldı. 2025 yılında tamamlanması planlanan ihtisas merkezinin proje tutarı kayıtlara 123 milyon 900 bin TL olarak geçti. Proje kapsamında 2022 yılında harcanması düşünülen para 18 milyon TL olarak ifade edildi. İhtisas merkezinin inşa edileceği alanın toplam büyüklüğünün ise 23 bin metrekare olduğu belirtildi.
BAKANLIKLARDAN FAZLA BÜTÇESİ VAR
Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz Diyanet'i etkilemedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2022 için 2021’e oranla yüzde 24 artışla 16 milyar 98 milyon 580 bin lira bütçe ayrıldı. Diyanet bu bütçeyle içişleri, dışişleri, turizm, çevre ve ticaret bakanlıkları dahil, çok sayıda bakanlığın bütçesini geride bıraktı. 2021 yılı bütçesinden, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "temsil ve tanıtma giderleri" için 769 bin lira ayrılmıştı. Bu kalem için 2022 yılı bütçesinden 1 milyon 961 bin lira ayrılacak. Diyanet'in temsil ve tanıtma giderleri bütçesi de yüzde 155 oranında artacak. Halk yoksullukla boğuşurken, ucuz ekmek almak için uzun sıralar oluştururken Diyanet İşleri Ali Erbaş da, lüks makam aracının 11 yıllık olduğunu ifade ederek, "Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" tepki çekmişti.
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