Diyanet'ten yine iktidara destek

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

Diyanet’in dünkü cuma hutbesinde, iktidarın son dönemde sıkça gündeme getirdiği “stokçuluk ve fırsatçılık” konularına değinilmesi dikkat çekti.

Hutbede, “İhsan sahibi olmak, ticarette kimseyi aldatmamak, stok ve karaborsacılık yapmamaktır. Bir malı insafsızca, vicdansızca değerinden fazlaya satarak veya kiraya vererek insanları mağdur etmemek, fırsatçılık yapmamaktır. Rızkı helalinden kazanıp helal olana harcamaktır” denildi.

Diyanet, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” hadisine işaret edilen fetva ile de tepkilerin odağında yer almıştı.

Öte yandan hutbede, aylar sonra ilk kez kul ve kamu hakkına değinilerek, “İhsan bilincini kuşanan mümin nezaket sahibidir, kimseyi incitmez. Güvenilirdir, emanete ihanet etmez, kul ve kamu hakkına tevessül etmez” denildi.