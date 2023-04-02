Mil Diyanet Sen'den Show TV önünde 'Kızılcık Şerbeti' protestosu

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 15:43

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 15:43

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçen haftalarda yayınlanan gerdek gecesi sahnesi nedeniyle ceza aldı. RTÜK'ün kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verildi. Söz konusu tebliğ kararı Show TV'ye iletildi.

Verilen ceza kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, "rtükkızılcıkşerbetinedokunma" etiketi de trend listesine girdi.

MİL DİYANET SEN'DEN PROTESTO

Diziye verilen cezaya yönelik tepkiler sürerken; Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil Diyanet Sen) Show TV önünde Kızılcık Şerbeti'ni protesto etti.

Protestocuların "Ahlak kırmızı çizgimizdir", "Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın" ve "Edep yahu" gibi pankartlar taşıdığı görüldü.

ÖMER DİZİSİNİ DE HEDEF ALMIŞLARDI

Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, daha önce "Gün geçmiyor ki, Müslüman Türkiye'nin sözde muhafazakâr kanallarında dine, Diyanet'e ve imamlara hakaret edilen ya da küçük düşürülen bir film gösterilmesin" açıklamasıyla Star TV'de yayınlanan Ömer dizisini de hedef almıştı.

"İsrail'den uyarlanan ve imamların hedefe konduğu Ömer adlı dizi, nasıl olur da Müslüman Türkiye'nin dindar insanlarının televizyon ekranlarında yayınlanır?" diyen Gül, "Nasıl olur da Müslümanların değerlerinin açıkça hedefe konduğu bu dizi İstanbul metrolarında tanıtılır?" diye sormuştu.

Gül, şu sözleri kullanmıştı:

"İmamların hedefe konması bir yana, bu diziye, adalet timsali Hz. Ömer'i çağrıştıracak şekilde, 'Ömer' adının konması da ayrı bir garabettir. Dizide oynayan Ömer adındaki bir müezzinin kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadına aşık olması ve gayri meşru ilişki yaşaması ise tamamen maksatlı olup, Hz. Ömer'e hakarettir."