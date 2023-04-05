Diyanet seçimi yönlendiriyor

Müftülere 'İktidara destek verin' uyarısı yapan Diyanet'te seçim çalışmaları sürüyor.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 04:00
Diyanet seçimi yönlendiriyor
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Diyanet’in fetva hattı ALO 190, seccade tartışmalarının ardından yöneltilen “Seccadenin dindeki yeri nedir” sorusuna “Niyeti ne olursa olsun iyiye yoramayız. İnanca saygısızlık. Temiz olsun diye seccade serilmişse ve üzerine basılmışsa, hakaret vardır” yanıtını vermişti.

Aynı Diyanet personeli, hemen ardından TÜİK verilerinde oynama yapıldığı iddiaları anımsatılarak sorulan “Bu kul hakkı olmaz mı” sorunu da yanıtladı.

Soruyu seçimle bağlayan görevli, şunları kaydetti:

“Her seçimde bunlar zaten provokasyon malzemesi haline getiriyorlar. ‘Anketler doğru değil Spekülasyona açık.” 


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