Diyarbakır Barosu'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Diyarbakır Barosu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama" suçundan suç duyurusunda bulundu.
Gazete Duvar'ın haberine göre, Diyarbakır Barosu, Özdağ hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Özdağ'ın HDP'ye oy vereceğini söyleyen yurttaşa, "Halbuki sen hiç katile benzemiyorsun" ve Yeşil Sol Parti standının görülmesi üzerine, “Ooo bak kimler var bak. Dağdan şehre inenler var" sözlerine yer verilen suç duyurusunda, "Toplumun belirli bir kesimini tahkir edici ve suçlayıcı yaklaşıma dair şüphelinin cezalandırılması gerekir" denildi.
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