Selçuk Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast uyarısı

Gelecek Partili Özdağ, yaklaşan seçim öncesi Kılıçdaroğlu’na suikast girişimi olabileceği uyarısında bulundu. CHP’li Toprak, “Duyumlar almadık diyemeyiz” yorumu yaptı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00
Selçuk Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast uyarısı
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Kılıçdaroğlu’na bir suikast girişimi gerçekleştirilebileceğine dikkat çekti.

(Selçuk Özdağ)

Özdağ Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Geçmişte siyasetçilere ve gazetecilere yönelik çok sayıda suikast girişimi oldu. Seçime az bir zaman kala Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleştikçe suikast girişimi ihtimalini de daha çok düşünmek gerekiyor. Bu nedenle koruma tedbirlerini artırmak gerekiyor” dedi.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise iddiaları doğruladı. Toprak, “Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz. Ancak devletin bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Erdoğan Toprak)

Bu konuda devlete güvendiklerini söyleyen Toprak, “Devletin elinde istihbarat imkânı var. Bu konuda deneyimli, namuslu insanlar var. Onlara güveniyoruz. Bu ihbarları gözden geçiriyorlardır” dedi. 


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