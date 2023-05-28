Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:29

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:30

Diyarbakır'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS DİYARBAKIR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Diyarbakır'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA DİYARBAKIR'DA NE KADAR OY ALDI?

Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 71.65 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA DİYARBAKIR'DA NE KADAR OY ALDI?

Diyarbakır'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 28.35 aldı.

14 MAYIS DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİYARBAKIR'DA NE KADAR OY ALDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yüzde 26,48.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DİYARBAKIR'DA NE KADAR OY ALDI?

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 71,96.

SİNAN OĞAN DİYARBAKIR'DA NE KADAR OY ALDI?

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise Diyarbakır'da yüzde 1,26.