2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Diyarbakır'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Diyarbakır'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:29
Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

Diyarbakır'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS DİYARBAKIR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Diyarbakır'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA DİYARBAKIR'DA NE KADAR OY ALDI?

Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 71.65 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA DİYARBAKIR'DA NE KADAR OY ALDI?

Diyarbakır'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 28.35 aldı.

14 MAYIS DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİYARBAKIR'DA NE KADAR OY ALDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yüzde 26,48. 

 

KEMAL KILIÇDAROĞLU DİYARBAKIR'DA NE KADAR OY ALDI?

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 71,96.

 

SİNAN OĞAN DİYARBAKIR'DA NE KADAR OY ALDI?

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise Diyarbakır'da yüzde 1,26.


diyarbakır Seçim 2023 2023 seçimleri Erdoğan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs

İlgili Haberler

Oy kullanırken bunlara dikkat! 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Oy kullanırken bunlara dikkat! 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy kullanırken nelere dikkat edilmeli?
14 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanı seçim sonuçları! Diyarbakır'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanı seçim sonuçları! Diyarbakır'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da kaç oy aldı?
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları! AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Diyarbakır'da kaç milletvekili çıkarttı? 2023 Diyarbakır milletvekili sonuçları...

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları! AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Diyarbakır'da kaç milletvekili çıkarttı? 2023 Diyarbakır milletvekili sonuçları...

En Çok Okunan Haberler