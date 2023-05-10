2018 seçimlerinde Diyarbakır'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Diyarbakır'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Diyarbakır seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Diyarbakır seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE DİYARBAKIR'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 182.763
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 11.981
HÜR DAVA PARTİSİ - 32
VATAN PARTİSİ - 1.223
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 558.601
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 21.306
SAADET PARTİSİ - 14.303
İYİ PARTİ - 23.860
BAĞIMSIZLAR - 37.755
2018 SEÇİMLERİ DİYARBAKIR'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 9
2018 DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
MEHMET MEHDİ EKER - AKP
EBUBEKİR BAL - AKP
OYA ERONAT - AKP
ADNAN SELÇUK MIZRAKLI - HDP
SALİHE AYDENİZ - HDP
İMAM TAŞÇIER - HDP
REMZİYE TOSUN - HDP
HİŞYAR ÖZSOY - HDP
SEMRA GÜZEL - HDP
GARO PAYLAN - HDP
DERSİM DAĞ - HDP
MUSA FARİSOĞULLARI - HDP
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