2018 seçimlerinde Diyarbakır'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Diyarbakır'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Diyarbakır seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:51

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:07

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE DİYARBAKIR'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 182.763

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 11.981

HÜR DAVA PARTİSİ - 32

VATAN PARTİSİ - 1.223

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 558.601

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 21.306

SAADET PARTİSİ - 14.303

İYİ PARTİ - 23.860

BAĞIMSIZLAR - 37.755

2018 SEÇİMLERİ DİYARBAKIR'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 9

2018 DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MEHMET MEHDİ EKER - AKP

EBUBEKİR BAL - AKP

OYA ERONAT - AKP

ADNAN SELÇUK MIZRAKLI - HDP

SALİHE AYDENİZ - HDP

İMAM TAŞÇIER - HDP

REMZİYE TOSUN - HDP

HİŞYAR ÖZSOY - HDP

SEMRA GÜZEL - HDP

GARO PAYLAN - HDP

DERSİM DAĞ - HDP

MUSA FARİSOĞULLARI - HDP