Diyarbakır Hazro'da 5 CHP’li gözaltına alındı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 17:11

Güncelleme: 28.04.2023 - 17:11

Diyarbakır’ın Hazro ilçe merkezinde dün seçim çalışması yürüten CHP'liler polis müdahalesi ile karşılaştı. İddiaya göre yaşanan gerginliğin ardından havaya ateş açan polis, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Lokman İncel ile Fuat İncel, Uğur İncel, Nedim Canboğa ve Baver Aslankılıç’ı gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan Uğur, Lokman ve Fuat İncel’in CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel’in oğulları olduğu öğrenildi.

'POLİS KÜFÜR VE HAKARET ETTİ'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP İlçe Başkanı Turgut İncel, "Dün esnaf ziyareti yaparken, polis çalışmalarımıza müdahale etti. ‘CHP zaten bir şey yapamıyor, boşuna çalışmayın’ dedi. Gerginlik yaşandı. Polis havaya ateş açtı. Küfür ve hakaret etti. 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınlardan 3’ü oğlum" dedi.

İncel, yaşananlardan dolayı seçim çalışması yürütemediklerini söyledi.