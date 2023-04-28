Cumhuriyet'e konuşan Selahattin Demirtaş, Diyarbakır merkezli operasyonlara tepki gösterdi: Saray, Soylu, Bozdağ yapımı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:00

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlara tepki gösterdi.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Demirtaş, “Son siyasi gözaltı operasyonu, tamamen bir seçim çalışmasıdır. Sandıklarda, seçim kampanyası organizasyonunda görev almış arkadaşlarımızdan en aktif olanlar isim isim seçilmiş ve muhtemelen kullanışlı bir itirafçının önüne bir isim listesi konulup düzmece bir ifadeyle kumpas kurulmuş. Şu çok nettir, bu operasyon bir seçim çalışmasıdır” dedi.

Gözaltına alınanların birçoğuyla tanıştığını belirten Demirtaş, “Yıllardır partimizde siyaset yapan kişiler ya da partimizin gönüllüleri. Ne oldu da bu kişiler, seçime 19 gün kala aniden “azılı terörist” oldular da dev bir prodüksiyonla, sınır ötesi operasyona gider gibi, sabaha karşı evleri basılıp da alındılar? Bu operasyonun Saray, Soylu, Bozdağ ortak yapımı bir kumpas olduğundan herkes emin olabilir. Soylu ile Bozdağ, kendileri de milletvekili adayı. Fakat bakanlık yetkilerini, rakiplerini tasfiye etmek için kullanacak kadar hukuk dışına çıkabiliyorlar!” ifadelerini kullandı.

‘HÜDA PAR ABARTILIYOR’

Doğu ve Güneydoğu’daki sandıkların güvenliğinden endişeli olmadığını söyleyen Demirtaş, “Yeşil Sol Parti seçmenleri de gerek müşahit yani gözlemci gerekse de başka partilerden sandık görevlisi olarak mutlaka oylarına sahip çıkacaklar. HÜDA PAR konusunun da çok büyütüldüğünü düşünüyorum. Bizim 150 bin sandık görevlimiz ve gözlemcimiz varken HÜDA PAR’ın toplam seçmeni bile o kadar değil” dedi.

‘TEMASINI ENGELLİYOR’

“Erdoğan, İmralı’ya heyet gönderdi” iddialarıyla ilgili Demirtaş, şunları söyledi: “Öcalan, ailesi ve avukatlarıyla iki yıldan uzun süredir görüştürülmüyor. Demek ki Erdoğan, Öcalan’dan istediği şeyi alamadı ve bu nedenle onun dış dünyayla temasını engelliyor. Bu iddiayı dile getiren gazeteci Amed Dicle, emin olmasaydı söylemezdi. Aynı bilgi, benim kaynaklarım tarafından da doğrulandı. İmralı’da sonuç alamayınca sahada Kürtlere baskıyı artırıp HÜDA PAR’ı yedeklemeyi tercih ettiler.”

Kürtlerin değişim konusunda kararlı olduğunu belirten Demirtaş, “Bu kararlığı kırmaya kimsenin gücü yetmez. Seçim ilk turda bitecek” ifadelerini kullandı.