Diyarbakır'da CHP'nin çelengine engel! Sezgin Tanrıkulu tepki gösterdi

Yayınlanma: 28.10.2023 - 17:24

Güncelleme: 28.10.2023 - 17:41

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, Diyarbakır’da çelenk sunma töreni yapıldı. Merkez Yenişehir İlçesi’ndeki Anıtpark’ta yapılan törene Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, kamu kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Törende tüm kurumların çelenkleri Atatürk büstünün olduğu alana konulurken, CHP’nin koyduğu çelenk krize neden oldu. Alanda görevli polis memuru, çelengin izin alınmadan konulduğunu belirterek CHP'lilerle tartışmaya başladı.

Duruma tepki gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, polis müdürüne “Ben 12 yıldır milletvekiliyim, İstanbul'da da aynısını yapıyoruz, hiç öyle izne filan gerek yok. Ne izni, anamuhalefet partisiyiz, protokoldeki yerimiz belli bizim. Burada Cumhuriyet Bayramı'nda isteyen siyasi partiler, buradakiler demek ki istememiş. Tören yönetmeliğinden sonra bırakıyoruz zaten, tören bitti ondan sonra bırakıyoruz. Böyle bir usul yok. Ben 12 yıl İstanbul Milletvekilliği yaptım, 12 yıl! Aynen bu şekilde çelenk bıraktık. Alışacaksınız buna o zaman! Ben Diyarbakır Milletvekiliyim, alışacaksınız İstanbul'da aynı biçimde bu şekilde yaptık o kadar, ne var yani bunda?" diye itiraz etti.

"BÖYLE BİR USUL HİÇBİR İLDE YOK"

Tanrıkulu daha sonra tepkisini şöyle sürdürdü:

"Resmi tören bittikten sonra ve resmi törenin bittiği ilan edildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız, İl Yöneticilerimiz ile birlikte Atatürk Anıtına Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır İl Başkanlığının çelengini koyduk. Ancak itirazla karşılaştık. 'Çelengi koyamazsınız' dediler. Biz çelengimizi bıraktık. Bu çelenk burada tören boyunca kalacak, yarın Cumhuriyet Bayramı, burada kalacak. Eğer kaldırılırsa, bununla ilgili olarak gerekli girişimlerde bulunacağız, suç duyurusunda bulunacağız! Bunun da bilinmesini isteriz. Cumhuriyet Bayramında, Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisinin Atatürk Anıtı önünde tören yapmasına, çelenk bırakmasına kimse engel olamaz! Böyle bir usul de Türkiye'nin hiçbir ilinde yok! Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!"