Diyarbakır'da gergin pazar: Yasaklanan miting öncesi gözaltılar başladı

Diyarbakır Valiliğince yasaklanan ancak DEM Parti'nin düzenleyeceğini duyurduğu "Tecride Karşı Özgürlük Mitingi" nedeniyle kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Diyarbakır'da, diğer illerden yapılan takviyelerle 5 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi. Yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da gergin pazar: Yasaklanan miting öncesi gözaltılar başladı
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ANKA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 10:48

Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda bugün öğle saatlerinde, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998'de Suriye’den çıkarılmasını protesto etmek ve "Öcalan’ın durumuna dikkat çekmek" amacıyla miting yapılması planlanıyor. 

"Kamu güvenliği ve halkın huzurunu bozacağı" gerekçesiyle birkaç gün önce mitingin yasaklandığını açıklayan Diyarbakır Valiliği kentte yoğun güvenlik önlemleri aldı. 

DEM Parti'nin öncülüğünde yapılmak istenen miting öncesi İstasyon Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı. DEM Parti’nin mitinge katılım çağrısı nedeniyle kentin birçok noktasına Toplumsal Olaylara Mücadele Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet ekipleri yerleştirildi. Diyarbakır'da, diğer illerden yapılan takviyelerle 5 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi. 

20 GÖZALTI

Öte yandan, şu ana kadarki güvenlik kontrolleri sonucu 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Valiliğin aldığı yasaklama kararı kapsamında Diyarbakır’a girişler de kontrollü sağlanıyor. Miting amaçlı geldiği tespit edilen kişilerin kentte alınmadığı bildirildi. Saat 13.00’de başlaması planlanan miting öncesinde polisin yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. 

Öte yandan, miting nedeniyle Diyarbakır’a gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ve Güvenlik Daire Başkanı Maksut Yüksek'in gelişmeleri anbean takip edecekleri öğrenildi.


Etiketler: #Dem Parti #Diyarbakır Valiliği #Abdullah Öcalan

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