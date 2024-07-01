Diyarbakır'da kayyumun devrettiği tesisi Meclis iptal etti

Yayınlanma: 01.07.2024 - 18:14

Güncelleme: 01.07.2024 - 18:14

Mülkiyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Elazığ’ın Maden ilçesi Gezin Mahallesi'nde yer alan Gezin Gençlik Kampı, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kayyum yönetimi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmişti. Seçimin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile tahsis iptal edildi. Kararın ardından belediye ekipleri, kampta 1-7 Temmuz tarihleri arasında ilaçlama ve tadilat çalışması yürütecek.

Mülkiyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal tesislerin yıllarca bakım, onarım ve tadilatının yapılmaması nedeniyle Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ilaçlama birimleri, karasinek, sivrisinek, hamam böceği, akrep ve yılanlar gibi zehirli hayvan sirkülasyonun yaşanmasına karşı ilaçlama çalışması yaptı. Aynı zamanda çevre temizliği, bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Yapılan ilaçlama çalışmasının ardından yurttaşların ilaçtan etkilenmemesi ve halk sağlığını korumak amacı ile tesis bir hafta süre ile mühürlendi.

Tesis, 8 Temmuz Pazartesi günü hizmete açılacak.