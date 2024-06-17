Tülay Hatimoğulları'ndan iktidara tepki: Anayasada 'kayyum' diye bir şey yok

Yayınlanma: 17.06.2024 - 17:41

Güncelleme: 17.06.2024 - 17:43

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bayram ziyaretleri kapsamında Mardin'e geldi.

Ziyaretlerde Hatimoğulları'na, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve DEM Parti milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Beritan Güneş Altın, Saliha Aydeniz, Kamuran Tanhan ve George Aslan ile partililer eşlik etti.

Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, Kızıltepe Belediyesi'ne geçerek eş başkanlar Hamdiye Bilek Turgay ve Zeyni İpek'i ziyaret etti.

Kızıltepe halkının Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutladığını söyleyen Hatimoğulları, "Ümit ediyorum ki Türkiye'de çatışmaların, çekişmelerin ve kutuplaşmanın olmadığı, bir arada barış ve kardeşlik içinde bayram tadında bayramları geçireceğimiz günleri hep birlikte görürüz” dedi.

'45'İNCİ MADDE GERİ ÇEKİLEBİLİR'

Hatimoğulları, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanması ve yerine Vali Ali Çelik'in kayyım olarak atanması ile ilgili olarak, "Burada bir kez daha şunun altını çiziyoruz. Belediye Meclisi Hakkari'de toplandı. Viyan Tekçe'yi yeniden belediye başkan vekili olarak belirledi. Meşru olan seçilmişin oralı olmasıdır ve bu süreçte kayyumun görevden el çektirilerek kendi esas görevi olan valilik görevine geri dönmesi ve meclisin seçmiş olduğu Viyan Tekçe'nin resmi olarak da belediye başkan vekili olarak görevini sürdürmesi gerektiğinin altına bir kez daha çiziyoruz. Yasalarda 'kayyum' diye bir şey yok, anayasada 'kayyum' diye bir şey yok. Bunun ne Türkiye yasalarıyla ne de Avrupa'da taraf olduğumuz sözleşmelerle hiçbir alakası yok ve istenirse şu anda kanun hükmünde kararname çıkarmak için ihdas edilmiş olan yasa pekala geri çekilebilir. 45'inci madde geri çekilebilir ve buradan bu maddenin çekilmesi gerektiğini, yok hükmünde görülmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz" diye konuştu.