Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nden mitinge çağrı: ‘Kayyuma geçit vermeyeceğiz’

Yayınlanma: 20.06.2024 - 15:18

Güncelleme: 20.06.2024 - 15:18

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, miting öncesi bugün Taksim’de bir basın açıklaması düzenledi. Çeşitli siyasi parti ve emek örgütü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını Ayşegül Devecioğlu okudu.

Devecioğlu açıklamasında iktidar bloğunun halkın iradesini tanımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Filistin’deki soykırım karşısındaki iki yüzlülüğünde de görüldüğü üzere emperyalizme katıksız sadakat karşılığında iktidarın içeride rejimini tahkim etme çabasının son hamlesi, Hakkari Belediyesi’ne yönelik kayyum darbesidir. Halk tarafından seçilmiş Mehmet Sıddık Akış’ı yargıyı araçsallaştırarak tutuklamak, belediye meclisi içinden vekil seçmek yerine kayyum atamak, halkın demokratik iradesini tanımamaktır.”

“KAYYUM DEMEK HALK İRADESİNİ TANIMAMAK DEMEKTİR”

Devecioğlu sözlerini şu şekilde noktaladı:

“AKP-MHP ittifakı, kayyum rejimiyle halkın demokratik iradesini kırarak, Türkiye’deki bütün ezilenlerin ve muhalefetin de demokratik mücadele iradesini kırmaya ve kirli rejimine payanda etmeye çalışmaktadır. O nedenle kayyum demek yolsuzluk, hırsızlık, halk iradesini tanımamak demektir. Kayyum aynı zamanda iktidarın çözümsüzlük ve savaş politikalarıyla ülkenin refah ve barış içinde yaşama umuduna vurduğu bir darbedir."