Diyarbakır’da operasyon: Gazeteciler gözaltına alındı
Diyarbakır'da bu sabah çok sayıda gazeteci Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.
Diyarbakır’da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç ile gazeteciler Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Berivan Karatorak, Esmer Tunç ve Mehmet Şahin gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'nin 'Basın Komitesi' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yapıldığı aktarılan operasyonda gözaltı sayısının 19 olduğu belirtiliyor.
Gözaltı haberi üzerine Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Twitter hesabından "Diyarbakır’da sabah saatlerinde ev baskınlarıyla çok sayıda gazeteci gözaltına alındı. Baskılar gazetecileri yıldıramayacak! #GazetecilikSuçDeğildir" paylaşımı yapıldı.
DİSK Basın-İş'ten yapılan açıklamada da "Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Serdar Altan, JINNEWS Müdürü Safiye Alagaş, JİNNEWS editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı editörü Aziz Oruç ile gazeteciler Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Berivan Karatorak, Esmer Tunç, Neşe Toprak ve Zeynel Abidin Bulut bu sabah evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Tam 11 arkadaşımız hiçbir gerekçe gösterilmeksizin gözaltında ve gözaltı sayısının daha da artabileceği tahmin ediliyor. Bu operasyonları normalleştirmiyoruz, kabul etmiyoruz" denildi.
Operasyona ilişkin henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.
Video Haberler
- Metroda yumruk yumruğa kavga
- Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
- Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi
- 'Yalnız Kurt' AKP'yi karıştırdı
- Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Seyir terasından kayalıklara düştü,'' İtfaiye kurtardı''
- Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü!
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı
- TKP stratejisini açıkladı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu
- Nebati’ye konuşma yasağı
- Motorine dev zam!
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- 'Ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var'
- Gevrek ve boyoza bir zam daha