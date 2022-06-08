Diyarbakır’da operasyon: Gazeteciler gözaltına alındı

08 Haziran 2022 Çarşamba, 11:24

Diyarbakır’da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç ile gazeteciler Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Berivan Karatorak, Esmer Tunç ve Mehmet Şahin gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nin 'Basın Komitesi' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yapıldığı aktarılan operasyonda gözaltı sayısının 19 olduğu belirtiliyor.

Gözaltı haberi üzerine Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Twitter hesabından "Diyarbakır’da sabah saatlerinde ev baskınlarıyla çok sayıda gazeteci gözaltına alındı. Baskılar gazetecileri yıldıramayacak! #GazetecilikSuçDeğildir" paylaşımı yapıldı.

DİSK Basın-İş'ten yapılan açıklamada da "Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Serdar Altan, JINNEWS Müdürü Safiye Alagaş, JİNNEWS editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı editörü Aziz Oruç ile gazeteciler Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Berivan Karatorak, Esmer Tunç, Neşe Toprak ve Zeynel Abidin Bulut bu sabah evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Tam 11 arkadaşımız hiçbir gerekçe gösterilmeksizin gözaltında ve gözaltı sayısının daha da artabileceği tahmin ediliyor. Bu operasyonları normalleştirmiyoruz, kabul etmiyoruz" denildi.

Operasyona ilişkin henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.