AKP'nin yargı paketine de giren 'sansür' isteğine hukukçu yorumu: Hedef muhalif basın

05 Haziran 2022 Pazar, 02:00

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 24 maddeden oluşan 6. Yargı Paketi teklifi, önceki gün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. “Sansür yasası” olarak bilinen teklif ile “gerçeğe aykırı haberler” için verilecek cezayı artırmak isteyen iktidar, bu kez “yargı paketi” aracılığıyla “yalan haber” adımı attı ve “fiyatları etkileme” suçu için yasada öngörülen cezayı artırma yoluna gitti. Buna göre, “İşçi ücretlerinin veya besin veya mallarının değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayanlara”, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Düzenlemeye tepki gösteren avukat Doğan Erkan, söz konusu maddenin hali hazırda “sorunlu bir madde” olduğunu kaydetti.

‘ARAÇSALLAŞTIRIYOR’

“Toplumun çeşitli kesimleri, örneğin sendikalar, işçi ücretlerinin artırılması için ya da tüketici dernekleri temel gıdaların fiyatlarının düşürülmesi için çeşitli çalışmalar yapar; raporlar, istatistikler yayımlar” diyen Erkan, “Basın da bunları doğal olarak haberleştirir. İktidarın kendi dezenforme kaynakları dışındaki her bilgiyi, özellikle toplumsal muhalefet bileşenlerinden gelen bilgi ve haberleri yalanlama hızı, hatta bunları bazen de savcılıklara basın demeçleriyle yaptırıldığı göz önüne alınınca, maddenin ve değişikliğin toplumsal muhalefet bileşenlerinin ve alternatif haber kaynaklarının, muhalif basının aleyhine uygulanacağı çok açık” ifadelerini kullandı.

Değişiklikle söz konusu suçun tutuklama sınırı içine alındığını, böylece çeşitli toplumsal kesimlere dönük olarak önemli tehlike oluşacağını aktaran Erkan, “Üst sınırı iki yıl ve altındaki suçlarda tutuklama yasağı var. Bu düzenlemede hapis sınırı iki yılın üzerine çıkarıldığında, bu suç isnat edilenler tutuklanabilecek. Örneğin, Tüketici Hakları Derneği yetkilisi, iktidar yanlısı herhangi bir şirketin ürettigi bir gıda maddesinin yeterli kalitede olmadığını açıkladığı ve fiyatının düşmesine sebep olduğu için tutuklanabilecek. Benzer örnek sendikacılar için de düşünülebilir. Değişiklik, açıkça siyasal amaç taşıyan, iktidar yanlısı bir cezalandırma araçsallaştırmasıdır. AKP, her zamanki gibi hukuku ve yasayı araçsallaştırıyor” diye konuştu.