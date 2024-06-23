Diyarbakır'da tekbirlerle Burger King'e baskın

Diyarbakır Sur'da İsrail'i protesto eden bir grup, tekbir getirip sloganlar atarak Burger King şubesini bastı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:16
Diyarbakır'da tekbirlerle Burger King'e baskın
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Diyarbakır’da merkez Sur İlçesinde bulundan Burger King şubesi, gece saatlerinde bir grup tarafından basıldı. 

Şubenin önünde tekbir getiren grup daha sonra sloganlarla içeriye girdi.

Bu sırada şubede olan yurttaşların panik içinde kaçıştığı anlar kameralara yansıdı.




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