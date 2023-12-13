Diyarbakır’da üç kurum bir araya geldi, Atatürk düşmanının videosunu yaptı: Çocuklara Nursi propagandası!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2023 - 04:00

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su’nun kayyum olarak görev yaptığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin bir yola Şeyh Sait adının verilmesi tepki çekmişti. Valilik ve büyükşehir belediyesi ile il milli eğitim müdürlüğü, bir adım ileri gitti. 3 kurumun işbirliğiyle Nursi’nin yaşamını anlatan bir video hazırlandı. Tarih Yazan Çocuklar Projesi’nde Diyarbakır’a ilişkin kısma tatınım yazısı da yazdı. Su, “Düşüncelerinizin şekillenmesi ve hayallerinizin peşinden koşmanız adına sizlere büyük katkılar sağlayacak tarihimizde önemli şahsiyet ve değerleri sizlerle buluşurduk. Bu güzel proje kapsamında akıllı, bilgili, özgüvenli 100 örnek kahramanı yakından tanıyacaksınız” dedi. “İnançlı ve cesur alim Said Nursi” başlığıyla yayımlanan videonun başında konuşmasına yer verilen Su, “Tarihimizin eşsiz kahramanlarını, örnek şahsiyetlerini çok daha yakından tanıyacağız” diye konuştu.

‘KÜLLİYATI ÇOĞALTIN’

Nursi’nin de “İslam alimi” olarak tanıtıldığı videoda, Nursi’ye ilişkin kişisel bilgiler ve yaşamından kesitler aktarıldı ve övgülere yer verildi. Nursi’nin Atatürk’e ve Cumhuriyete yönelik hakaretlerinin görmezden gelindiği, Cumhuriyetin kuruluşuna dahi yer verilmediği videoda, 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelişi “1950 yılından sonra ülkemizde güzel gelişmeler oldu; bu sayede hak ve özgürlükler genişletildi. Ben de şükürler olsun ki Risalei Nur külliyatını matbaalarda bastırıp, çoğaltabildim” denildi.