Diyarbakır'dan yürüyüş için Şırnak'a gitmek isteyenlere izin verilmedi
Diyarbakır'da, Cudi'ye yürümek için Şırnak'a gitme çağrısı yapan HDP'lilere valilik çıkış izni vermedi.
Hakkari Valiliği, HDP ve DBP öncülüğünde Şırnak'tan Cudi'ye yapılacak yürüyüş öncesi kente girişleri yasaklayan bir karar açıkladı. Valilik kararıyla, kent genelinde izinli faaliyetler dışında yapılması planlanan gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler 15 gün süre ile yasaklandı.
Yasağa rağmen sosyal medya hesaplarından Şırnak’a gitme çağrısı yapılması üzerine Diyarbakır Valiliği, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 16.09.2022 günü saat 00.01'den 17.09.2022 günü saat 23.59'a kadar 2 gün süreyle yasaklanmıştır” açıklaması yaptı.
Diyarbakır'dan Şırnak'a gidip, Cudi'ye yürümek isteyenler Halkların Demokratik Partisi (HDP) il ve ilçe binaları önünde toplandı. Polis, grupları ilçe binalarının önünde çember içerisine alındı.
Polis, Diyarbakır-Mardin kara yolu üzerindeki uygulama noktasında da önlem aldı. Çıkış ve giriş yapan şüpheli otomobilleri durduran polis, bazı kişilere ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.
Polisin hem HDP binaları önünde hem de kentin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri zırhlı araçlarla sürüyor
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